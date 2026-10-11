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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan veda mesajı: Türk halkının sıcaklığını her zaman kalbimde taşıyacağım

        Vincenzo Montella'dan veda mesajı: Türk halkının sıcaklığını her zaman kalbimde taşıyacağım

        A Milli Takım'da görevine son verilen teknik direktör Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye'ye veda etti. Duygusal bir metin paylaşan İtalyan teknik adam, "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Montella'dan duygusal veda!

        A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, veda mesajı yayımladı.

        Montella, sosyal medyadan paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        "Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na, her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

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        "TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

        Görevde kaldığı sürede birçok şey yaşandığını aktaran İtalyan teknik adam, "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak." ifadelerini kullandı.

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        #Vincenzo Montella
        #A Milli Futbol Takımı
        #türkiye
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