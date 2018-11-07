Sport Huancayo - Sporting Cristal düellosu

Sport Huancayo ve Sporting Cristal, 08 Kasım 2018 Perşembe günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Maç öncesi Sport Huancayo 12 puanla 14. sırada, Sporting Cristal 19 puanla 5. sırada bulunuyor. Sport Huancayo son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Cristal son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Sport Huancayo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sporting Cristal galibiyet oranı 0.00.

Sport Huancayo son haftadaki Sporting Cristal müsabasında 1-0 yenildi.

Sporting Cristal, Sport Huancayo karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, alan Sport Huancayo, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

Sporting Cristal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sporting Cristal, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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