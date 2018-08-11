Sport Recife - Sao Paulo maçı istatistikleri

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sport Recife, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Sao Paulo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Sport Recife 20 puanla 12. sırada, Sao Paulo 35 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 763 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Recife kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.70, Sao Paulo sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sport Recife son haftadaki Corinthians müsabasında 1-0 kazandı.

Sao Paulo ise Bahia karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sport Recife, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 7 gol yedi.

Sao Paulo, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sao Paulo 12 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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