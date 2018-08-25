Sportfreunde Lotte - Hallescher FC maçı heyecanı

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Sportfreunde Lotte, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Hallescher FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Sportfreunde Lotte 1 puanla 20. sırada, Hallescher FC 6 puanla 11. sırada bulunuyor. Sportfreunde Lotte, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hallescher FC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportfreunde Lotte kazanırsa 3.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Hallescher FC sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sportfreunde Lotte son hafta oynanan Meppen maçında 2-2 berabere kaldı.

Hallescher FC, Preussen Munster karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Sportfreunde Lotte, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sportfreunde Lotte, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Hallescher FC, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hallescher FC 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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