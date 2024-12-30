Sporting: 1 - Benfica: 0 | MAÇ SONUCU Portekiz Premier Ligi'nin 16. haftasında Benfica, deplasmanda Sporting'e 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Lizbon derbisinde 14 maç sonra yenildi ve 38 puanda kaldı. Sporting ise 40 puanla zirvenin yeni sahibi oldu.

Habertürk Giriş: 30.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:04 facebook

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