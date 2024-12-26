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        Haberler Spor Futbol Sporting Lizbon'da Pereira dönemi bitti - Futbol Haberleri

        Sporting Lizbon'da Pereira dönemi bitti

        Portekiz ekibi Sporting CP, teknik direktör Joao Pereira'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:46
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        Sporting Lizbon'da Pereira dönemi bitti!
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        Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışının favorileri arasında gösterilen Sporting CP'de Joao Pereira dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.

        Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

        Sporting'in Joao Pereira sonrası teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'i getirmesi bekleniyor.

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