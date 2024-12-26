Sporting Lizbon'da Pereira dönemi bitti
Portekiz ekibi Sporting CP, teknik direktör Joao Pereira'yla yolların ayrıldığını açıkladı.
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışının favorileri arasında gösterilen Sporting CP'de Joao Pereira dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Ruben Amorim sonrası 40 yaşındaki teknik adamı göreve getiren Sporting, Pereira ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Sporting'in Joao Pereira sonrası teknik direktörlük görevine Vitoria Guimaraes'ten Rui Borges'i getirmesi bekleniyor.