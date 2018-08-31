Sports Boys Warnes - Nacional Potosi maç önü

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Sports Boys Warnes ile Nacional Potosi, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Sports Boys Warnes 12 puanla 8. sırada, Nacional Potosi 11 puanla 9. sırada bulunuyor. Sports Boys Warnes son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nacional Potosi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 286 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sports Boys Warnes kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Nacional Potosi sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

Sports Boys Warnes önceki hafta Royal Pari mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Nacional Potosi ise Aurora karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sports Boys Warnes, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Nacional Potosi, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Potosi 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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