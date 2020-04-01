Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji
ABONE OL

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi martta yüzde 8,57 arttı

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 artarak 3 milyar 514 milyon 955 bin 489 lira oldu

Spot elektrik piyasası
AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da giderek artıyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak yaklaşık 14 milyon 48 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 artarak, 3 milyar 514 milyon 955 bin 489 liraya yükseldi. Bu rakam Mart 2019'da 3 milyar 237 milyon 464 bin 94 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ay günlük bazda en yüksek işlem hacmi 155 milyon 972 bin 255 lira ile 20 Mart'ta, en düşük işlem hacmi ise 52 milyon 952 bin 499 lira ile 8 Mart'ta gerçekleşti.

Martta gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 245 lira 9 kuruş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Petrolde 1 Nisan alarmı - Haberler
ENERJİPetrolde 1 Nisan alarmı
Son dakika haberi Benzine zam, LPG'de dev indirim
ENERJİBenzine zam, LPG'de dev indirim
Brent petrolün varili 22,61 dolar
ENERJİBrent petrol güne düşüşle başladı
Enerji sektöründen "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
ENERJİEnerji sektöründen "Milli Dayanışma Kampanyası"na ...
Siyah ürünlerde fiyat indirimi
ENERJİSiyah ürünlerde fiyat indirimi
Benzinde 10, motorinde 8 kuruş indirim
ENERJİAkaryakıtta beklenen indirim geldi
Son dakika haberler! Doğalgaz fiyatında flaş gelişme
ENERJİDoğalgaz fiyatında flaş gelişme
Spot doğal gaz piyasasında rekor
ENERJİSpot doğal gaz piyasasında rekor
Son dakika müjdesi: Benzin ve motorinde indirim geldi
ENERJİBenzin ve motorinde indirim
İran'dan Türkiye'ye gaz ihracatı durdu
ENERJİİran'dan Türkiye'ye gaz ihracatı durdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X