Spotify 2024 Yılın Özeti’ni duyurdu
Spotify, 2024 Yılın Özeti'ni açıklayarak Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast'leri duyurdu. Yılın "en"lerinin yanı sıra kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini de görücüye çıkaran Spotify'ın 2024 Yılın Özeti'ne göre Türkiye'de bu yıl da en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco'dan CISTAK oldu
Spotify, 2024 Yılın Özeti kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini duyurdu.
SEMİCENK ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI OLDU
Semicenk geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılar listesinin zirvesine yerleşti. Onu Top 10 şarkı sıralamasında üç şarkısıyla birden yer alan Lvbel C5 takip etti. Türk Popu’nun kraliçesi Sezen Aksu yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı olurken BLOK3 ve UZI ise dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. 2024’te rap müzik hakimiyetini sürdürürken, Sezen Aksu’nun yanı sıra, Türkçe Pop’un sıkı hayranlarının bağlılığı sayesinde Hande Yener ve de Dedublüman’ın varlığıyla en çok dinlenen Top 10 sanatçı listesi, Pop ve Alternatif Rock dokunuşundan da mahrum kalmadı.
CISTAK YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: CISTAK
Bu yılın en hızlı hitlerinden biri olan Era7capone, Batuflex ve Narco’dan “CISTAK”, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olarak adını zirveye yazdırdı. Yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı Zeynep Bastık’tan “Lan” olurken, Lvbel C5’in iki parçası “DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)” ve “Sezen Aksu” listede üçüncü ve dördüncü en çok dinlenen şarkı oldu. KÖFN, Simge ve Salman Tin’den “Yakışıklı” ise en çok dinlenen şarkılar listesinde beşinci sırada yer aldı.
TÜRKİYE’NİN SEVGİLİSİ SEZEN AKSU EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR LİSTESİNİN YİNE BİRİNCİSİ
Spotify’da sekiz yıldır en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında her daim Top 5’te yer alan Sezen Aksu, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde ise 2017 yılından beri birinciliği kimseye bırakmadı. 2024’ün en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde Sezen Aksu’yu takip eden isim, bu yıl eski şarkılarıyla listeleri yeniden sallayan Hande Yener oldu. Diğer yandan en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralaması Gülşen, Simge ve Melike Şahin’in sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olması Türkçe Pop’un güçlü varlığını hissettirdi.
RAP GEÇİT VERMEDİ
En çok dinlenen albümler Top 10 listesinde rap sanatçılarından 7 albümle rap müzik, tüm ağırlığını hissettirirken, listenin zirvesine Manifesto albümüyle Ati242 oturdu. Era7capone’nin albümü 7EDI ikinciliği elde ederken UZI’den EL CHAVO, yılın en çok dinlenen üçüncü albümü oldu. Onu OBSESİF albümüyle BLOK3 ve ROMANTİK ile Motive dördüncü ve beşinci olarak takip etti. En çok dinlenen albümler arasında dikkat çeken başka bir detay ise Mabel Matiz’in, geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Fatih albümüyle Top 10 albüm listesindeki yerini alması oldu.
TAYLOR SWİFT SPOTIFY’DA DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI OLARAK SALTANATINI SÜRDÜRDÜ
Dünya çapında 26,6 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift, üst üste ikinci kez Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. Onu sırasıyla The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti. 2024’ün en çok dinlenen şarkısı ise Sabrina Carpenter’ın 1,6 milyardan fazla dinlenen hit parçası “Espresso” oldu. İkinci sırada Benson Boone’dan “Beautiful Things” ve üçüncü sırada Billie Eilish’ten “BIRDS OF A FEATHER” yer aldı. İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise FloyyMenor’un “Gata Only” ve Teddy Swims’in “Lose Control” oldu.
Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimiyle işte 2024’ün sizin için özeti:
Spotify kullanıcıları, merakla beklenen kişiselleştirilmiş 2024 Yılın Özeti deneyimine yalnızca Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden erişebildi. Müzik tutkunları, yıl boyunca neler dinlediklerini keşfederken bu yılın kişiselleştirilmiş deneyiminde bazı yeni özelliklerle de tanıştı:
İşte 2024 yılı boyunca Spotify’da en çok dinlenenler:
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen albümler: