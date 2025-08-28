Spotify'da uygulama içi mesajlaşma dönemi

Spotify’ın “Mesajlar” özelliği, kullanıcıların dinledikleri içeriği uygulama içinden hızlıca paylaşmasına olanak tanıyor. Oynatılıyor ekranındaki paylaş simgesine dokunarak bir şarkı, podcast veya sesli kitap seçiliyor ve sohbet ekranında bir arkadaşla paylaşılıyor. Kullanıcılar, paylaşılan içeriğe metin ekleyip emojilerle tepki verebiliyor, böylece sohbet daha kişisel bir hale geliyor. Sol üst köşedeki profil simgesinden erişilen “Mesajlar” sekmesi, tüm sohbetleri ve paylaşılan içerikleri arşivliyor. Şimdilik sadece birebir sohbet destekleniyor; grup sohbeti ise henüz sunulmuyor.
• Mobil uygulamada, dinlediğiniz içeriğin Oynatılıyor ekranında paylaş simgesine dokunun.
• Bir arkadaş seçip içeriği paylaşın.
• Sohbet ekranında metin yazın veya emojiyle tepki verin.
• Profil simgesinden Mesajlar sekmesine giderek geçmiş sohbetleri görüntüleyin.