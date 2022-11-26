Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor!

'SQUID GAME'DE YER ALIYORDU

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor. Ünlü oyuncu ise hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.

Yonhap haber ajansına göre; şikayetçi kadın, ilk defa polise geçen yıl aralık ayında gitti ancak dosya nisan ayında açılmadan kapandı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

Oyuncuya, tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

Seul’daki Kültür Bakanlığı'nın, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kestiği de belirtildi.