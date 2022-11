Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor!

İKİ AYRI 'CİNSEL TACİZ' İDDİASI

'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

Bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana geldi.