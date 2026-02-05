2026 yılında SRC belgesi almak isteyen kamyon, otobüs ve motokurye şoförleri için yeni bir sürece giriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, SRC uygulamalı sınavı kaldırılarak yerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınav yapılacak. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek karara yönelik detaylar araştırılıyor. Peki, SRC mesleki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak, yazılı sınavı baraj puanı kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde...