SRC belgesi alımı şartları değişti! SRC uygulamalı sınavı kalktı mı, yazılı sınavı baraj puanı kaç oldu?
Ticari amaçla araç kullanan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesi SRC için yeni düzenleme yapıldı. Kamyon, otobüs ve motokurye sürücülerini kapsayan SRC mesleki yeterlilik sınavında baraj puanında değişikliğe gidiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SRC uygulamalı sınavı kalkacak. Peki, SRC sınavı nasıl yapılacak, geçme notu kaç oldu? İşte tüm detaylar...
2026 yılında SRC belgesi almak isteyen kamyon, otobüs ve motokurye şoförleri için yeni bir sürece giriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, SRC uygulamalı sınavı kaldırılarak yerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınav yapılacak. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek karara yönelik detaylar araştırılıyor. Peki, SRC mesleki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak, yazılı sınavı baraj puanı kaç oldu? İşte ayrıntılar haberimizde...
SRC BELGESİ ALIMINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI
"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre eğitimini tamamlayan ve onay süreci biten kursiyerler, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek elektronik SRC sınavına girecek.
SRC UYGUMALI SINAVI KALKTI MI?
Yeni düzenlemeyle birlikte SRC belgesi alma sürecindeki uygulamalı sınav kaldırıldı. Yönetmelik doğrultusunda, 1 Mayıs 2026'dan itibaren eğitimlerini tamamlayan ve modül üzerinden ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler, elektronik ortamdan mesleki yeterlilik sınavına girecek.
SRC YAZILI SINAV GEÇME NOTU KAÇ OLDU?
Resmi Gazete’de yayımlana yeni karara göre yapılacak e-sınavlarda 60 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılacak. Bu kapsamda 70 olan geçme notu 60’a indirilmiş oldu.
SERTİFİKALAR NEREDEN ALINACAK?
Sınavda başarılı olan kursiyerlere, MEBBİS'in ilgili modülü üzerinden Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası, yenileme eğitimini tamamlayanlara ise Özel Mesleki Yeterlilik Yenileme Eğitimi Sertifikası düzenlenecek ve e-Devlet üzerinden sertifikalara erişilebilecek.