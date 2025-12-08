Habertürk
        Haberler Dünya Sri Lanka'da sel felaketi: 627 ölü | Dış Haberler

        Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kaybı 627'ye çıktı

        Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu heyelan ve sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 627'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 00:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 00:57
        Sri Lanka'da sel felaketi: 627 ölü
        Asya kıtasında sağanakların yol açtığı olumsuzluklar sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor.

        Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkeyi etkisi altına alan sağanağın yol açtığı afetlere ilişkin son verileri açıkladı.

        Afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye çıktığı belirtilen açıklamada, kayıp 190 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

        Açıklamada, şiddetli yağışların 2 milyon 170 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği ifade edildi.

        Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

        Öte yandan, Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 914 kişi yaşamını yitirmişti.

