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Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı

Tarihinin en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı.

Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı
BBC TÜRKÇE

Tarihinin en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı.

IMF ve ülke yetkilileri bir yıldır bu anlaşma için çalışıyordu.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Ali Sabry, BBC’ye yaptığı açıklamada, hükümetin devlete ait işletmeleri yeniden yapılandırarak ve ulusal havayolunu özelleştirerek kaynak yaratacağını söyledi.

Bağımsız uzmanlar ise Sri Lanka ekonomisinin toparlanması sürecinin zorlu olacağını değerlendiriyor.

Ülke ekonomisi salgın döneminin etkisi, artan enerji fiyatları, popülist vergi indirimleri ve %50'yi aşan enflasyondan ağır darbe aldı.

İlaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarda yaşanan kıtlık da pahalılığın rekor seviyelere çıkardı. 2022 Nisan ayında başlayan protestolardan 3 ay sonra Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Rajapaksa görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Tarihinde ilk kez temerrüde düşen ülke 51 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyecek durumdaydı.

Dışişleri Bakanı Ali Sabry, IMF ile anlaşmanın imzası öncesi, “Var olmayanı harcadık. Hoşumuza gitse de gitmese de, bu zor önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Sabry, “Neyseki siyasi güdümleri olan sendikalar dışındaki çoğu insan önlemlerin gerekli olduğunu anladı.” dedi.

Ülkede özel sektör çalışanları için gelir vergisi oranları yüzde 12,5 ile yüzde 36 aralığında yeniden belirlendi.

Gıda ve yakıttaki vergi oranları da artırıldı.

Geçen Temmuz ayında benzin kıtlığını gösteren kuyruklar Getty Images
Geçen Temmuz ayında benzin kıtlığını gösteren kuyruklar

S&P Global Ratings’ten finans uzmanı Andrew Wood, ülkenin istikrar ve sürdürülebilir ekonomik büyüme noktasında halen uzun bir yolu olduğunu söylüyor.

Wood, “2023’te de, önceki yıllara göre daha sınırlı olsa da bir ekonomik daralma bekliyoruz. 2024 yılında ülke büyümeye geçebilir” diyor.

Bu ayın başında, Sri Lanka Çin ve Hindistan’dan mali güvenceler almayı başarmış, bu da IMF anlaşmasının önünü açmıştı.

Çin, benzer bir durumun alacaklı olduğu diğer ülkelerde tekrarlanması riskine karşı, Sri Lanka’nın borçlarını yeniden yapılandırması isteğine mesafeli duruyordu.

Bakan Sabry, ülkenin Çin ve Hindistan gibi ülkelere olan borçlarını ödemek istediğini ancak henüz kapasitelerinin olmadığını söyledi.

Ülkenin Pekin’e borcu 7 milyar dolar, Hindistan’a ise bir milyar dolar civarında bulunuyor.

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