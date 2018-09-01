St Etienne - Amiens karşılaşma önü

St Etienne ve Amiens, 02 Eylül 2018 Pazar günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi St Etienne 5 puanla 8. sırada, Amiens 3 puanla 15. sırada bulunuyor. St Etienne son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Amiens, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 138 kodlu maçı oynayanlar; St Etienne galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Amiens galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

St Etienne önceki hafta Lille mücadelesinde 3-1 yenildi.

Amiens ise Lille maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan St Etienne, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Amiens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Amiens, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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