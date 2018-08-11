St. Johnstone - Hibernian maçı heyecanı

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. St. Johnstone, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Hibernian takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. St. Johnstone son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hibernian, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 657 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Johnstone kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Hibernian sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

St. Johnstone son haftadaki Motherwell müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Hibernian ise Ross County maçında 1-1 berabere kaldı.

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