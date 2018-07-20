St Patrick`s Ath - Limerick maçı istatistikleri

İrlanda Premier Lig maçında St Patrick`s Ath ile Limerick, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi St Patrick`s Ath 30 puanla 6. sırada, Limerick 21 puanla 9. sırada bulunuyor. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Limerick, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 175 kodlu maçı oynayanlar; St Patrick`s Ath galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Limerick galibiyet oranı 8.00. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

St Patrick`s Ath önceki hafta Dundalk mücadelesinde 1-3 yenildi.

Limerick, Derry City karşılaşmaında 2-1 yenildi.

St Patrick`s Ath, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. St Patrick`s Ath, kendi sahasında 22 gol attı, 16 gol yedi.

Limerick ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Limerick, 11 gol atarken 26 gol yedi.

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