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Fenerbahçe taraftarı Koray Şener
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"Stada gidiyorum baba... Burada her şey çok güzel..."

Derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi bugün toprağa verilecek. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Şener için Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda da saat 11.00'de tören düzenlenecek. Genç taraftarın maça giderken babasını arayıp, "Baba stada gidiyorum, burada her şey çok güzel" dediği öğrenildi

04.11.2018 - 08:01 | Güncelleme: Genel

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cuma akşamı oynanan derbi maçı öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in yakınları, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önünde cenazelerini almak için beklerken önemli açıklamalarda bulundu.

Koray Şener'in eniştesi Güven Gürsan (solda) ve dayısı Ragıp Pişkin (sağda).

"BİZ KENDİMİZİ BEKLİYORDUK, MAALESEF..."

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre Koray Şener'in dayısı Ragıp Pişkin, "Dün gece maçtan 10 dakika önce kendisi kalp krizi geçiriyor. Kocaeli'nden gitmiş maça. Eskinden hiçbir rahatsızlığı yoktu; gencecik çocuk ne rahatsızlığı olacak ki. 22 yaşında Kocaeli Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenciydi. Fenerbahçe'nin tutkunuydu. Annesi babası çok kötü durumdalar onları gönderdik buradan. Biz de bekliyoruz. Cenazemizi alacağız. Yarın saat 11.00'de Fenerbahçeliler tarafından tören düzenlenecek. Biz kendimizi bekliyorduk, maalesef.." diye konuştu.

"22 YAŞINDAYDI, KİMSE KONDURAMIYOR..."

Şener'in eniştesi Güven Gürsan ise "Tarifi olmayan bir olay bu. Dün akşam evde oturuyordum. Maçtan önce ölümle ilgili paylaşımlar yapmıştı Instagramdan. Çok seviyordu Fenerbahçe'yi. Basket maçı, voleybol maçı hepsine gidiyordu. Bir hafta önce 'Baba benim boğazlarım acıyor' demiş. Babası da acile götürüyor. Soğuk algınlığı olduğu anlaşılıyor. İğne ve ağrı kesici vuruyorlar. Dün sabah ağabeyi ve babasıyla kahvaltı yapıyorlar. Annesi de büyük ağabeyinin oğluna bakıyor. Evden çıkıyor, 'Stada gidiyorum baba burada her şey çok güzel, şarjım az, ben telefonu uçak moduna aldım. Sizi arayacağım' diyor. Kimse konduramaz ki 22 yaşında bir çocuğa kalp krizini. Hemen çok çabuk müdahale etmişler ama hastaneye gittiği zaman bitmiş" dedi.

STADDA TÖREN YAPILACAK, YARIMCA'YA DEFNEDİLECEK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Koray Şener’in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Şener’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’ndaki gasilhaneye götürüldü. Koray Şener için bugün saat 11.00’de Fenerbahçe Stadyumu’nda tören düzenleneceği ve törenin ardından Şener’in cenazesinin İzmit Yarımca’da bulunan Mimar Sinan Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Yarımca Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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