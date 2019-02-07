3 kişinin tedavisi sürüyor

Mahmut Acaröz'ün haberine göre 4 Şubat'ta Balıkesir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinden sızan karbondioksit gazından etkilenen 59 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuk babası infaz koruma memuru Fikret Savaş, hayatını kaybetmişti. Savaş'ın gazdan etkilenen stajyer Tuğba Güçlü'yü görerek canını hiçe sayıp zemin kattan bodruma atladığı ardından kendisinin de gazdan zehirlendiği ortaya çıktı. Savaş, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken kurtarmaya çalıştığı Tuğba Güçlü'nün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

TÜRK BAYRAĞIYLA UĞURLANDI



İnfaz koruma memuru Fikret Savaş için Balıkesir Adliyesi'nde tören düzenlendi. Savaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu çalışma arkadaşları taşıdı. Savaş'ın cenazesi daha sonra Gaziosmanpaşa Camii'ne götürüldü. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Savaş'ın çalışma arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden baba İsmet Savaş güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreninin ardından Savaş, Küpeler köyünde defnedildi.

4 Şubat'taki olayda gazdan zehirlenen ve durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.