Stanimir Stoilov: 2. yarıdaki Göztepe'yi görmek istiyorum

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 berabere kaldıkları Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, iki takım adına da zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

"EN ÖNEMLİSİ TEKRAR GALİBİYETLERE BAŞLAMAMIZ"

Stoilov, sakatlıkların oyun tarzlarını bozduğunu vurgulayarak puan kaybettiklerinde Avrupa hedeflerinden uzaklaştıklarını bildirdi.

Tekrar galibiyetlere başlamaları gerektiğini kaydeden Stoilov, "Şu an herhangi bir Avrupa hedefinden bahsetmek için iyi bir zaman değil. Şu anda bizim için en önemlisi tekrar galibiyetlere başlamamız ve daha sonra tekrar hedeflerimizden bahsedebiliriz. Çünkü genç bir takımız her zaman söylediğim gibi ligde yeni bir takımız sürekli çalışıp her şeyi vermemiz ve maçları kazanmaya tekrar başlamamız gerekiyor." diye konuştu.