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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: 2. yarıdaki Göztepe'yi görmek istiyorum - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: 2. yarıdaki Göztepe'yi görmek istiyorum

        Trendyol Süper Ligin 28. haftasında ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ilk yarısındaki değil, ikinci yarıdaki Göztepe'yi istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:01 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:01
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        "2. yarıdaki Göztepe'yi görmek istiyorum"
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        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 1-1 berabere kaldıkları Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, iki takım adına da zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        "2. YARIDAKİ GÖZTEPE'Yİ GÖRMEK İSTİYORUM"

        İlk yarıda istedikleri dinamizmle oyuna başlayamadıklarını anlatan Stoilov, "İkinci yarı tam istediğimiz agresif, istekli oyun tarzı sahadaydı. Göztepe'nin oynaması gereken futbol tarzı sahadaydı. Bu dönemde pozisyonlar yarattık ama yararlanamadık. Böyle bir maçta pozisyonlardan yararlanamayınca istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Santraforlarımız hepsi sakatlıktan geldi tam formda değiller ama çalışarak en iyi sevilerine gelecekler. En önemlisi ben kesinlikle ilk yarıdaki bir Göztepe değil aynen bütün maçlarımızda ikinci yarıdaki Göztepe'yi görmek istiyorum." dedi.

        "EN ÖNEMLİSİ TEKRAR GALİBİYETLERE BAŞLAMAMIZ"

        Stoilov, sakatlıkların oyun tarzlarını bozduğunu vurgulayarak puan kaybettiklerinde Avrupa hedeflerinden uzaklaştıklarını bildirdi.

        Tekrar galibiyetlere başlamaları gerektiğini kaydeden Stoilov, "Şu an herhangi bir Avrupa hedefinden bahsetmek için iyi bir zaman değil. Şu anda bizim için en önemlisi tekrar galibiyetlere başlamamız ve daha sonra tekrar hedeflerimizden bahsedebiliriz. Çünkü genç bir takımız her zaman söylediğim gibi ligde yeni bir takımız sürekli çalışıp her şeyi vermemiz ve maçları kazanmaya tekrar başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

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