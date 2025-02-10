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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: İlk yarıda daha iyiydik - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: İlk yarıda daha iyiydik

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda daha iyi olduklarını ancak gol bulamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:59 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:59
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        "İlk yarıda daha iyiydik"
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        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 0-0 berabere kaldıkları Bodrum FK karşılaşmasını değerlendirdi.

        Stoilov, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMIM HER ŞEYİNİ VERDİ"

        Sahada mücadeleye dayalı bir müsabaka oynandığını ifade eden Stoilov, "Takımım kesinlikle organizasyon, dinamizm anlamında sahada her şeyini verdi ki bu benim için gerçekten çok önemliydi. Maç önü takımı şunu söyledim aslında. 'Evet eksiklerimiz var hücum hattında santrforlarımızın hepsi eksik ama buradan en az minimum 0-0'lık bir sonuçla ayrılmalıyız' dedim. Bugün gerçekten bu yaşandı." dedi.

        "İLK YARIDA DAHA İYİYDİK"

        Normalde farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları daha farklı pozisyonlarda oynattıklarını anlatan Stoilov, şöyle konuştu:

        "Ben her zaman söylüyorum biz Göztepe ailesi olarak gerçekten çok güçlü bir aileyiz. Beraber olduğumuz zaman her türlü zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimiz gibi şimdi de iki üç hafta içinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte tekrar sahada istediğimiz kaliteyi ve futbolu yansıtarak çok güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. İlk yarıda daha iyiydik, gol bulabilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik."

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Stoilov, sorulan transfer sorusu üzerine, "Transfer yapacak zamanımızın kaldığına inanmıyorum. Çünkü Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular gerçekten şu anda çok pahalı ve biz bu seviyede oyuncu tabii ki alabilirsek alırız ama bunu yapamıyorsak elimizdeki oyuncularımızla en iyisini vermeye çalışacağız. Bugün de gördüğünüz gibi sahada oyuncularımız farklı pozisyonlarda oynamalarına rağmen Göztepe formasıyla ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştılar. Bizim için gerçekten bu çok önemli. Tabii ki hepinizin de bildiği gibi futbolda her şey bütçeye bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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