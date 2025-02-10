Stanimir Stoilov: İlk yarıda daha iyiydik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 0-0 berabere kaldıkları Bodrum FK karşılaşmasını değerlendirdi.

Stoilov, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIM HER ŞEYİNİ VERDİ" Sahada mücadeleye dayalı bir müsabaka oynandığını ifade eden Stoilov, "Takımım kesinlikle organizasyon, dinamizm anlamında sahada her şeyini verdi ki bu benim için gerçekten çok önemliydi. Maç önü takımı şunu söyledim aslında. 'Evet eksiklerimiz var hücum hattında santrforlarımızın hepsi eksik ama buradan en az minimum 0-0'lık bir sonuçla ayrılmalıyız' dedim. Bugün gerçekten bu yaşandı." dedi.

"İLK YARIDA DAHA İYİYDİK" Normalde farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları daha farklı pozisyonlarda oynattıklarını anlatan Stoilov, şöyle konuştu: "Ben her zaman söylüyorum biz Göztepe ailesi olarak gerçekten çok güçlü bir aileyiz. Beraber olduğumuz zaman her türlü zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimiz gibi şimdi de iki üç hafta içinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte tekrar sahada istediğimiz kaliteyi ve futbolu yansıtarak çok güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. İlk yarıda daha iyiydik, gol bulabilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik."