Henüz geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zammın ardından Starbucks bugün vitrindeki ürünlerinin fiyatlarını yeniledi. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat listesinde bir çok ürün %23 oranında zamlandı. Yeni fiyat listesine göre küçük boy kahvelerin fiyatları şu şekilde:
- Short Filtre Kahve: 20 TL
- Tall Filtre Kahve: 22 TL
- Americano: 26 TL
- Latte: 29 TL
- White Chocolate Mocha: 40 TL
- Cool Lime: 37 TL
- Caramel Frappuccino: 39 TL
- Java Chip Frappuccino: 39 TL
- Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL olarak belirlendi.
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