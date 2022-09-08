Henüz geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zammın ardından Starbucks bugün vitrindeki ürünlerinin fiyatlarını yeniledi. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat listesinde bir çok ürün %23 oranında zamlandı. Yeni fiyat listesine göre küçük boy kahvelerin fiyatları şu şekilde:

Short Filtre Kahve: 20 TL

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Cool Lime: 37 TL

Caramel Frappuccino: 39 TL

Java Chip Frappuccino: 39 TL

Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL olarak belirlendi.