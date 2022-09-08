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Haberler Alışveriş Starbuks'a yeni zam! Sigara ve alkole gelen zamların ardından, Starbucks kahvelerine yeniden zam geldi..
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Sigara ve alkole gelen zamların ardından, Starbucks kahvelerine yeniden zam geldi...

Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks içeceklerine yeni zam geldi. Yeni fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan bir çok ürüne %23 olarak yansıdı. İşte yeni Starbucks içecek fiyatları...

Starbuks'a yeni zam! Sigara ve alkole gelen zamların ardından, Starbucks kahvelerine yeniden zam geldi..

Henüz geçtiğimiz Haziran ayında yapılan zammın ardından Starbucks bugün vitrindeki ürünlerinin fiyatlarını yeniledi. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat listesinde bir çok ürün %23 oranında zamlandı. Yeni fiyat listesine göre küçük boy kahvelerin fiyatları şu şekilde:

  • Short Filtre Kahve: 20 TL
  • Tall Filtre Kahve: 22 TL
  • Americano: 26 TL
  • Latte: 29 TL
  • White Chocolate Mocha: 40 TL
  • Cool Lime: 37 TL
  • Caramel Frappuccino: 39 TL
  • Java Chip Frappuccino: 39 TL
  • Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL olarak belirlendi.

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