Start Up dergisi tarafından derlenen listeye göre, Türkiye'de yatırım ağları ve fonlar geçtiğimiz yıl binlerce girişimden başvuru aldı. Listeye giren 20 yatırımcının fon desteği sunduğu toplam girişim sayısı 109'a ulaşırken, StartersHub yeni 18 girişime yaptığı yatırımlarla bu alanda lider oldu.

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin en çok başvuru alan yatırım fonlarından biri olan StartersHub toplam 1.130.000 dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Kendini bir yatırım fonundan fazlası olarak tanımlayan StartersHub, küresel pazara açılmaya hazır hale gelen girişimlere StartersHub ABD ofisi üzerinden destek vermeye devam ediyor.

StartersHub'ın girişimlere direkt yatırımla birlikte birçok farklı konuda destek olduğuna dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, "Yapılan yatırımın sayısı kadar, girişimlere sunulan imkanların ve mentor desteğinin de önem taşıdığını görüyoruz. StartersHub olarak başarı potansiyeli olan girişimleri Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yatırım ağlarıyla buluşturuyor; onlara pazarlama, iş geliştirme, hukuk ve muhasebe gibi kritik iş süreçlerinde destek sağlıyoruz." diye konuştu.