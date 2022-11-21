A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile Katar'a gitti. Kuntz ve Lichte, millierin EURO 2024 elemelerinde mücadele edeceği Hırvatistan ve Galler’in, Dünya Kupası grup maçlarını takip edecek. Kuntz'un, ilk olarak bugün TSİ 22.00’da oynanacak ABD - Galler maçını izleyeceği bildirildi.
A Milli Takım'ın, EURO 2024 elemelerinde karşılaşacağı rakiplerin, 2022 Dünya Kupası’ndaki diğer müsabakaları şöyle:
23 Kasım Çarşamba
Fas - Hırvatistan
25 Kasım Cuma
Galler - İran
27 Kasım Pazar
Hırvatistan - Kanada
29 Kasım Salı
Galler - İngiltere
1 Aralık Perşembe
Hırvatistan - Belçika
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