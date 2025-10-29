Habertürk
        Stellantis'ten NVIDIA ve Uber ile sürücüsüz taksi iş birliği

        Stellantis'ten NVIDIA ve Uber ile sürücüsüz taksi iş birliği

        Otomotiv grubu Stellantis, otonom (sürücüsüz) taksi rekabetine hızlı bir giriş yaptı. Yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji devi NVIDIA'nın yanı sıra Uber ile de ortaklık kurdu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:53
        Stellantis'ten NVIDIA ve Uber ile iş birliği
        Stellantis, hızla gelişen otonom (sürücüsüz) taksi pazarına giriş yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket teknoloji devi NVIDIA'nın yanı sıra Uber ile de ortaklık kurarak Tesla ve Waymo gibi şirketlerle rekabet içine girdi.

        Otomotiv grubundan yapılan açıklamada, bu proje için mevcut araç mimarisinin kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

        Söz konusu K0 Medium Van ve STLA Small platformları, sırasıyla Opel Vivaro ve yeni nesil Opel Corsa gibi araçların temelini oluştururken, bu duyuruyla birlikte sunulan görseller, Stellantis'in taksi olarak kullanılmak üzere kendi özgün modellerini tasarlayabileceğini gösteriyor.

        Tasarımları ve amblemleri ne olursa olsun, bu araçlar NVIDIA'nın yapay zeka tabanlı Seviye 4 otonom sürüş mimarisini kullanacak ve bu mimari, çoğu zaman herhangi bir insan müdahalesi olmadan sürüş yapabilecek.

        Öte yandan, Tayvanlı Foxconn Stellantis'in araçlarını NVIDIA sistemleriyle birleştirmeye destek olurken, Uber sürücüsüz taksi hizmetini tüketicilere sunacak. Gelecekte, sürücüler teorik olarak Uber uygulaması aracılığıyla Stellantis robot taksilerinin birinden araç talep edebilecekler.

        İşbirliği hakkında konuşan Stellantis CEO'su Antonio Filosa, "Otonom mobilite, müşteriler için yeni ve daha uygun fiyatlı ulaşım seçeneklerinin kapısını açıyor. Artan talebi karşılamak için otonom sürüşe uyumlu platformlar geliştirdik ve yapay zeka, elektronik ve mobilite hizmetleri alanındaki liderlerle ortaklık kurarak, herkes için daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli mobilite sunan ölçeklenebilir bir çözüm yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

        Uber'den yapılan açıklamada da, "İlk operasyonların Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamasıyla birlikte, dünya çapında belirli şehirlerde 5 bin araçla hizmet vermeye başlamayı planlıyoruz" denildi.

