Stellantis'ten NVIDIA ve Uber ile iş birliği

Stellantis, hızla gelişen otonom (sürücüsüz) taksi pazarına giriş yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket teknoloji devi NVIDIA'nın yanı sıra Uber ile de ortaklık kurarak Tesla ve Waymo gibi şirketlerle rekabet içine girdi.

Otomotiv grubundan yapılan açıklamada, bu proje için mevcut araç mimarisinin kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

Söz konusu K0 Medium Van ve STLA Small platformları, sırasıyla Opel Vivaro ve yeni nesil Opel Corsa gibi araçların temelini oluştururken, bu duyuruyla birlikte sunulan görseller, Stellantis'in taksi olarak kullanılmak üzere kendi özgün modellerini tasarlayabileceğini gösteriyor.

Tasarımları ve amblemleri ne olursa olsun, bu araçlar NVIDIA'nın yapay zeka tabanlı Seviye 4 otonom sürüş mimarisini kullanacak ve bu mimari, çoğu zaman herhangi bir insan müdahalesi olmadan sürüş yapabilecek.

Öte yandan, Tayvanlı Foxconn Stellantis'in araçlarını NVIDIA sistemleriyle birleştirmeye destek olurken, Uber sürücüsüz taksi hizmetini tüketicilere sunacak. Gelecekte, sürücüler teorik olarak Uber uygulaması aracılığıyla Stellantis robot taksilerinin birinden araç talep edebilecekler.