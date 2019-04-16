Step Istanbul, Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood ortaklığıyla Ford Otosan ve QNB Finansbank ortak sponsorluğunda gerçekleşen bir sanat etkinliği. Yenilikçi bakış açısıyla sanatı herkesle buluşturmayı hedefleyen proje, Tomtom Mahallesi’nin tarihi atmosferinde, keşfedilmemiş yeni alanlar yaratacak biçimde tasarlandı.

Tomtom Kırmızı ve İtalyan Lisesi’nin kapıları güncel sanatı merak eden; keşfetmek ve daha yakından ilgilenmek isteyenler için açılıyor. Sanat piyasasına da dinamizm kazandıracak etkinlik, dört gün boyunca yerel ve uluslararası ziyaretçilere kendi deneyimleri üzerinden diyaloglar yaratabilecekleri bir çağdaş sanat seçkisi sunuyor.

500 TL – 20.000 TL arasındaki fiyat skalasında seçilmiş eserlerin sergileneceği Step Istanbul sanat alımı yapmak isteyenyeni koleksiyoner adayları için bir adım niteliğinde olacak yepyeni bir platform yaratıyor. İstanbul, Step projesinin ilk durağı. Proje ilerleyen zamanlarda sanatı demokratikleştirerek herkese ulaştırma heyecanı ile İstanbul’dan başlayarak, Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerine yayılacak.

TOMTOM KIRMIZI'DA 25 GALERİ, 202 SANATÇI

Anna Laudel Gallery, ArtOn İstanbul, C.A.M. Galeri, X-ist, PG Art Gallery, Mixer gibi tanınmış galerilerin yanı sıra Ambidexter, Narmanlı Sanat, Muaf gibi genç ve yeni galeriler ve galerilerin temsil ettiği Yavuz Tanyeli, Ayşe Bezenmiş, Ramazan Can, Ayla Turan, Rugül Serbest, Cem Dinlenmiş, Günnur Özsoy, Erkut Terliksiz, Ali Elmacı, Kaan Kayımoğlu, Neslihan Başer, Devrim Yalçın, Sergey Narazyan, Ekin Saçlıoğlu, Cheong-Cho Lee, Jae-Soon Roh gibi toplamda 25 galeriden 202 sanatçının işlerinin görülebileceği Step Istanbul’un özünde sanatın ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor.

Ulaşılabilir sanat olgusunun ve bir sanat eseri satın almanın ‘kültürel’ bir değer olduğu fikriyle hareket eden Step Istanbul, eserleri herkese açık bir mecrada sunarken sanat üzerine daha fazla araştırmak, öğrenmek isteyenisteyen yeni koleksiyonerler, koleksiyoner adayları ve sanat meraklıları için önemli bir fırsat yaratıyor.

SANATIN EKONOMİK BOYUTU...

Step Istanbul, sadece kültürel vizyonuyla değil, ekonomik açıdan da sektöre yadsınamaz ölçüde değer kazandıracak bir proje. İkinci Dünya Savaşı sonrası sanata yatırım yapan insan sayısı dünya genelinde 500 bin iken bugün 90 milyonu geçmiş durumda. Global sanat pazarının 2018’de ulaştığı büyüklük düşünüldüğünde ise sanatın bir yatırım aracı olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Bu kadar büyük rakamlar söz konusu iken sanatın ekonomik boyutunu göz ardı edilemez. 2018’de sadece online satış rakamlarından elde edilen gelir 5 milyar doları geçtiği biliniyor. Bu durum hem pazarın hem de internetle beraber bu gelişimin daha da hızlandığının bir göstergesi.

SANATIN DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞMASI İÇİN...

Çağdaş İstanbul ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı

Güreli Step Istanbul’u şu sözlerle ifade ediyor.

“Çağdaş İstanbul, Contemporary Istanbul markasının yaratıcısı olarak 17 yıldır aralıksız sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Contemporary Istanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız araştırmalar ve istatistiklere baktığımızda izleyicilerinin %64’ünün 35 yaş altı, sanat iştahı olan, öğrenmek ve sanatla daha yakından ilgilenmek isteyen gençler olduğunu gördük ve yola koyulduk diyebiliriz, bu istatistiklerde öğrenmeye açık, meraklı gençlerin çoğunlukta olması bu projeyi hayata geçirmemizdeki en büyük etken oldu. Genç kitleleri daha yoğun olarak çekmek, heyecanlandırmak amacı ile Step Istanbul’u hayata geçirdik. Bizleri yeni, dinamik ve benzersiz bir deneyim bekliyor. Bu oran herkesi heyecanlandırıyor.”şeklinde söz ediyor.

STEP TALKS İLE ŞEHRE YAYILAN GÜNCEL SANAT DİYALOGLARI...

Step Istanbul sergilerin yanı sıra paralel etkinlik ve programlarıyla da izleyicilerine keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan kurguluyor. Step Istanbul kapsamında genç küratör Bala Gürcan tarafından Step Talks başlığı altında özel bir konuşma programı hazırlanıyor. Step Talks’ta “Küresel Sanat Dünyasının Güncel Dinamikleri”, “Sanat Üretimi Üzerine Diyaloglar”, “Güncel Sanatı Yorumlamak: Sanat Eleştirisi &Küratöryel Pratikler” ve “Gelecek Şimdi: Dijital Alanlar ve Yeni Medya Sanatı” kategorileri altında düzenleniyor. Program, sanatın farklı alanlarında başarılı işlere imza atan kişileri 26-28 Nisan tarihleri arasında zengin içerik programıyla, farklı oturumlarda bir araya getiriyor.

İtalyan Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek konuşma programında, Hatice Utkan Özden, Ulya Soley, Melike Bayık, Mehmet Ali Bakanay, Kültigin Kağan Akbulut’un yanı sıra, Ayça Telgeren, HUO RF, yeni medya sanatçı kolektifi Oddviz ve Gökşen Buğra gibi isimler de yer alacak.

SANAT COŞKUSU TOMTOM SOKAKLARINA YAYILIYOR...

Projenin diğer ortaklarından, Tomtom Designhood Genel Müdürü Ayşegül Temel ise “Step Istanbul ile sanat coşkusunun Tomtom sokaklarına taşmasını, ve Tomtom sokaklarında sanata bir adım atmalarını arzu ediyoruz. Dört gün boyunca galeriler ve çözüm ortaklarının konumlanacağı TomtomKırmızı’da sanat üzerine keyifli sohbetlerin yanı sıra, müzik ve eğlence de yer alacak. Karaköy’den Galatasaray’a uzanan hat boyunca sanat yürüyüşleri ve galerilerin paralel etkinlikler olacak. ”şeklinde söz ediyor.

Yenilikçi bakış açısıyla daha önce tasarım, moda gibi farklı alanlarda festival, proje ve etkinlikler düzenleyen Tomtom Designhood veTürkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra koleksiyonerleri ve sanatseverleri yıllardır İstanbul’da buluşturan Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılmasına öncülük eden Çağdaş İstanbul, 25-28 Nisan tarihlerinde sanatla vakit geçirmek isteyen herkesi Tomtom Kırmızı ve İtalyan Lisesi’ne bekliyor.