        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Stephen Kenny: Bugün maçı kazanabilirdik! - Futbol Haberleri

        Stephen Kenny: Bugün maçı kazanabilirdik!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elenen İrlanda ekibi St. Patrick's'te teknik direktör Stephen Kenny, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 23:59 Güncelleme: 14.08.2025 - 23:59
        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stephen Kenny, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 14 günde 5 maç oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Maça cesur başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıyı önde tamamlamalıydık. Golü yedikten sonra işler bizim için kötü gitti. Şanslarımız vardı. Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Futbolcularım elenmenin üzüntüsünü yaşıyor ama onların performansından ve mücadelelerinden gurur duyuyorum. Fırsatları yakaladık. Maça hızlı başladık, penaltıyla öne geçtik. Beşiktaş'ta 3 değişiklik vardı. Biz de değişikliklerle maça başladık. Belli bir noktadan sonra Beşiktaş kalitesini gösterdi ve maçı kazandı." diye konuştu.

        Kenny, geçtiğimiz sezon Başakşehir'le karşı karşıya gelen İrlanda ekibinin yeniden bir Türk takımıyla eşleşmesini isteyip istemeyeceğine yönelik bir soruya, "Bir yılda Avrupa'da 12 maç oynadım. 8 maç kazandık. Başakşehir'le berabere kaldık, Beşiktaş'a da Başakşehir'e de İstanbul'da kaybettik. Türk takımlarına burada kaybettim. Çok fazla şey öğrendik. Dublin'deki ilk yarı en kötü performanslarımızdan birini sergiledik. Genel olarak bugün iyiydik. Bugün belki maçı kazanabilirdik. Bugünkü performanstan memnunum." diye cevap verdi.

