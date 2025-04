Forbes Dergisi, bu hafta '2025'in milyarder ünlüleri' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde ünlü yönetmen Steven Spielberg vardı. ABD'li yönetmen, geçen yıl da milyarderdi ama 4.8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıradaydı. Bu yıl ise 5.3 milyar dolarla geçen yılın birincisi olan meslektaşı George Lucas'ı tahtından indirdi.

Steven Spielberg'in serveti, on yıllardır sinema sihrini yaratmasından geliyor elbette. Yıllık geliri yaklaşık 150 milyon dolar olan çığır açan filmlerin yönetmeni, dudak uçuklatan servetini 'E.T', 'Jurassic Park' ve 'Indiana Jones' serileri gibi önemli yapımlarla oluşturmaya başladı ve yıllar içinde eğlence dünyasının en zengin insanı oldu. Başarı hikâyesi, bir reddedilme hikâyesiyle başladı. 1970'lerde Hollywood'da kendini kanıtlamasından önce USC Film Okulu'ndan üç kez reddedildi.

1968'de kısa film 'Amblin'i yönetti. İlk uzun metrajlısı olan yol gerilim filmi 'Duel', başlangıçta televizyonda yayınlandı, ardından aldığı övgüler sayesinde sinemalarda gösterime girdi. Ardından Goldie Hawn'ın başrol oynadığı 1974 yapımı suç draması 'The Sugarland Express' ile sinema perdesinde kendini kanıtladı Steven Spielberg... Korku macera klasiği 'Jaws', ilk yaz gişesi rekorları kıran filmi oldu ve Spielberg'i herkesin tanıdığı bir isim yaptı. Spielberg'in filmleri dünya çapında 10.75 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Bu da onu tüm zamanların en çok hasılat yapan yönetmeni konumuna getirdi. Elbette Spielberg, kazancını sadece yönetmenlik anlaşmalarından elde etmedi, filmlerin kârından da pay aldı.

1994'te 'Jurassic Park'ın gelmiş geçmiş en yüksek hasılat yapan film ve bir milyar dolar hasılat yapan ilk film olmasının ardından, Jeffrey Katzenberg ve David Geffen ile birlikte DreamWorks Pictures'ı kuran Spielberg, bu şirketle çeşitli başarılı filmlerin yapımcılığını veya ortak yapımcılığını üstlendi. DreamWorks Animation, 'Shrek', 'Madagascar' ve 'How to Train Your Dragon' serileri de dahil olmak üzere gelmiş geçmiş en yüksek hasılatlı animasyon filmlerinden bazılarını yayınladı.

Steven Spielberg, sadece bir yönetmen ve yapımcı olarak değil, danışman olarak da kazanç elde etti ve etmeye devam ediyor. Devasa medya imparatorluğu sahibi olan yönetmen, aynı zamanda Universal Studios'un uluslararası danışmanı konumunda. Bu, yılda 30 milyon dolarlık 'danışmanlık ücreti' anlamına geliyor.

"FİLMLER BENİ UTANÇTAN KURTARDI"

O, sadece sinema okulundan üç kez ret yemesinin ardından daha da hırslanıp başarılı işlere imza atmasıyla değil, yakın zamanda itiraf ettiği disleksi hastalığıyla da dövüşe dövüşe bugünlere gelmiş bir isim. Oscar sahibi yönetmen, yakın zamanda verdiği bir röportajda 'disleksi'si olduğunu söyledi. Yani, özel öğrenme güçlüğü olarak da bilinen bir öğrenme bozukluğu. Okuma, yazma ve dil becerilerini etkileyen bu nörolojik öğrenme bozukluğunda, normal zekâ düzeyinde olmasına rağmen bireyler, konuşma seslerini tanımada zorluk çekmezken, bu sesleri harflerle ilişkilendirmede zorlanırlar.