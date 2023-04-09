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1983’te mahalle arkadaşım Bora Gürkan ile kaldırımda oturup sohbet ederken “Dün babamla ‘Kutsal Hazine Avcıları’nı izledik. Çok güzeldi” dedi.

Bora’nın filmi allaya – allaya, pullaya pullaya anlatmasından o kadar etkilendim ki akşam Sıdalı Sineması’na koşturdum.

Kutsal Hazine Avcıları (1981)

Gişenin önündeki kuyruk caddenin başına kadar uzanmış…

Allah’tan sinemanın olduğu çarşıdaki eczanede çırak olarak çalıştığım için işletmecileri beni tanıyordu. Onların, kapıda bilet kesen Nurettin Amca’ya ne zaman istersem ücret ödemeden film izleyebileceğimi söylemiş olmalarından kaynaklı olarak her zamanki gibi içeri rahatça girip salonun basamaklarında yerimi aldım.

Beni öylesine etkilemişti ki ‘Kutsal Hazine Avcıları’nı 3 günde 3 kez izledim.

Adını da ilk kez o zaman öğrendim.

Sonra da filmlerinin bağımlısı haline geldim.

Steven Spielberg...

18 Aralık 1946’da Cincinnati ABD’de dünyaya gelen Steven Spielberg, tüm zamanlarda en çok hasılat elde eden sinemacı olarak sektöründe ayrıcalıklı bir konum edindi.

Piyanist bir anneyle mühendis bir babanın oğlu olan Steven Spielberg, sinemaya henüz 12 yaşında merak saldı.

8 mm’lik kamerasıyla arkadaşlarıyla yaşadığı kendi çaplarındaki maceraları çeken Spielberg, daha sonra onları evlerinde mahalle ahalisine para karşılığı izlettirirdi. Ablası da patlamış mısır satardı. Steven Spielberg’ün sanatla ticareti harmanlama yeteneği işte o günlerde gelişmeye başladı. Sanatla; sayısız övgü, birçok ödül kazanırken ticari olarak sinema sektörüne büyük maddi kazanım sağladı.

Doğal olarak kendisi de dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.

Steven Spielberg, ilk ödülünü 13 yaşındayken ‘Escape to Nowhere’ adlı arkadaşlarının rol aldığı 40 dakikalık savaş türündeki filmiyle kazandı.

1970’li yılların ortasından itibaren ‘Sinemanın dahi çocuğu’ olarak tanımlanan Steven Spielberg,

‘Jaws’, 'E.T', ‘Indiana Jones’, ‘Jurassic Park’ serileri ‘Schindler’in Listesi’ ile sinemada çığır açtı.

Bunun sonucunda da; 'Dahi Çocuk'un yanı sıra sinemanın küresel çapta en güçlü figürü ve yaşayan efsanesi haline dönüştü.

E.T (1982)

• Senaryosunu yazdığı, yönettiği 35 filmin toplam hasılatı; 10.874.839. 812 Dolar

• Yapımcısı olduğu 6 filmin toplam hasılatı; 3.379.140.549 Dolar

• 41 filmin toplam hasılatı; 14.253.980.361 Dolar

'Steven Spielberg, 'Batı Yakasının Hikâyesi'nin setinde ölçüm yapıyor.

Forbes Dergisi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre 77 ülkeden 2 bin 640 dolar milyarder bulunuyor.

Steven Spielberg, 4 milyar dolarlık servetiyle 7 milyar 924 milyon nüfusa sahip dünyada en zengin 694'üncü kişi oldu. Spielberg'ün serveti, sinemanın ne ölçüde ticari bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir başka 'Haftanın Portresi'nde işleyeceğimiz diğer sinemacı George Lucas'ın servetinin ise 5.1 milyar dolar olması, sinemanın ne ölçüde ticari güç olduğunun altını çiziyor.

Steven Spielberg - George Lucas

Elbette şunu da söylememiz lazım.

Steven Spielberg'ün bu kadar yüksek ölçüdeki serveti sadece filmlerle yükselmedi.

'Indiana Jones' ve 'Jurassic Park' serilerinden esinlenilerek kurulan tema parkların bilet ücretlerinin bir kısmı da Steven Spielberg'ün hesabına aktarılıyor.

Öyle de olsa sonuç itibarıyla Steven Spielberg'ün servetinin ana kaynağı sinema...

Steven Spielberg, 'Er Ryan'ı Kurtarmak'ın setinde oyunculara neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Steven Spielberg'ün servetinin büyüklüğünü, küresel ölçekte büyük sektörlerden ikisiyle şu şekilde gözler önüne serebiliriz.

FUTBOL

* Steven Spielberg'ün serveti;

264'ü yabancılardan oluşan toplam 521 futbolcudan oluşan 19 Türkiye Süper Lig takımının 2022- 2023 kadro değerinden 4 kat fazla...

SÜPER LİG TAKIMLARININ 2022 - 2023 KADRO DEĞERİ

• Galatasaray… 176.430.000 €

• Fenerbahçe… 172.400.000 €

• Trabzonspor… 124.150.000 €

• Beşiktaş… 112.880.000 €

• İstanbul Başakşehir FK… 46.950.000 €

• Antalyaspor… 40.400.000 €

• Adana Demirspor… 38.750.000 €

• Alanyaspor… 38.580.000 €

• Kasımpaşa… 37.630.000 €

• Konyaspor… 36.350.000 €

• Fatih Karagümrük… 32.380.000 €

• MKE Ankaragücü… 29.950.000 €

• Sivasspor… 25.680.000 €

• Kayserispor… 25.080.000 €

• Giresunspor… 16.100.000 €

• İstanbulspor… 15.330.000 €

• Ümraniyespor… 12.030.000 €

• Hatayspor… 7.150.000 €

• Gaziantep FK… 2.750.000 €

TOPLAM… 990.970.000 EURO / 1.089.521.966 DOLAR / 20.971.663.567 TL

* Steven Spielberg'ün serveti;

Üç büyük kulübün toplam borcunu 8 kez kapatabilir.

* Ayrıca, Süper Lig takımlarının toplam borcu olan 20 milyar TL'den 4 kat daha fazla.

ÜÇ BÜYÜK KULÜBÜN BORÇLARI

• Fenerbahçe… 185.468.997 $

• Beşiktaş… 167.857.235 $

• Galatasaray… 137.569.160 $

TOPLAM... 490.895.392 DOLAR / 9.448.999.952 TL

* Steven Spielberg, günümüzde en yüksek bonservis bedeline sahip 11 futbolcuyu transfer edip FC Spielberg'ü kurabilir. Üstelik, 2.614.693.000 dolar parası artar.

EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİNE SAHİP OLAN 11 FUTBOLCU

• Kylian Mbappe (PSG)… 180.000.000 €

• Erling Haaland (Manchester City)... 170.000.000 €

• Vinicius Jr. (Real Madrid)... 120.000.000 €

• Jude Bellingham (Borussia Dortmund)... 110.000.000 €

• Phil Foden (Manchester City)... 110.000.000 €

• Pedri (Barcelona)... 100.000.000 €

• Jamal Musiala (Bayern Münih)... 100.000.000 €

• Bukayo Saka (Arsenal)... 100.000.000 €

• Federico Valverde (Real Madrid)... 100.000.000 €

• Gavi (Barcelona)... 90.000.000 €

• Kepa Arrizabalaga (Chelsea)... 80.000.000 €

TOPLAM... 1.260.000.000 EURO / 1.385.307.000 DOLAR/ 26.665.081.789 TL

* Steven Spielberg, Avrupa'nın 4 büyük takımını satın alabilir.

• Manchester City… 1.050.000.000 €

• Chelsea… 1.020.000.000 €

• Bayern Münih… 979.700.000 €

• Napoli... 629.000.000 €

TOPLAM… 3.678.700.000 EURO / 4.044.546.715 DOLAR / 77.851.457.443 TL



Schindler’in Listesi

SİNEMA

• 2022'de gösterimde olan Türk / yabancı 200 filmin toplamı 23.620.528 $ oldu.

Steven Spielberg'ün serveti, 2022'de Türkiye'deki film sektörünün toplam hasılatından 170 kat daha fazla.

• Steven Spielberg'ün serveti, 250 milyon dolar bütçeye sahip 'Avatar: Suyun Yolu'ndan 16 kat fazla.

Jurassic Park

KİŞİSEL

• Servetinin üzerine 800 milyon dolar daha ekleyip 4 milyar 800 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı yatını satın alabilir.

Yapımı 3 yıl süren History Supreme adlı 30 metrelik yatta 100 ton altın ve platin kullanıldı.

History Supreme

• Tavanları Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun çizimleriyle bezeli dünyanın en pahalı evi olan İtalya'daki Casino dell'Aurora'nın değeri, 265 miyon Dolar.

Steven Spielberg'ün serveti, bu evin 15 katı.

Casino dell'Aurora

• Dünyanın en pahalı otomobili, 28 milyon dolarlık Rolls-Royce Boat Tail...

Steven Spielberg, garajına bu otomobilden 143 tane ekleyebilir.

Rolls-Royce Boat Tail

STEVEN SPIELBERG'ÜN KARİYERİ

ÖDÜLLERİ

1982

• En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü (E.T)

1987

• Irving G. Thalberg Ödülü

1993

• En İyi Yönetmen Akademi Ödülü (Schindler'in Listesi)

• En İyi Film Akademi Ödülü (Schindler'in Listesi)

• En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü (Schindler'in Listesi)

• En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü (Schindler'in Listesi)

• BAFTA En İyi Yönetmen Ödülü (Schindler'in Listesi)

• BAFTA En İyi Film Ödülü (Schindler'in Listesi)

1998

• En İyi Yönetmen Akademi Ödülü (Er Ryan'ı Kurtarmak)

• En İyi Yönetmen Altın Küre Ödülü (Er Ryan'ı Kurtarmak)

• En İyi Sinema Filmi Altın Küre Ödülü (Er Ryan'ı Kurtarmak)

2001

• İngiliz Komutan Şövalyelik Nişanı

2004

• Fransız Légion d'honneur

2008

• Cecil B. DeMille Ödülü

2023

• Onursal Altın Ayı Ödülü

FİLMLERİ

1970'LER (5 FİLM)

• Bela (1971)

Hasılat… 5.256.263 $

• Sugarland Ekspresi (1974)

Hasılat… 7.501.010 $

• Jaws (1975)

Hasılat… 476.512.065 $

• Üçüncü Türden Tehlikeli Yakınlaşmalar (1977)

Hasılat: 306.889.114 $

• 1941 (1979)

Hasılat… 92.455.742 $

TOPLAM… 888.614.194 $

Jaws

1980'LER (9 FİLM)

• Kutsal Hazine Avcıları (1981)

Hasılat… 389.925.971 $

• E.T (1982)

Hasılat… 792.910.554 $

• Gremlinler (1984)

Hasılat… 153.898.890 $

• Indiana Jones: Kamçılı Adam (1984)

Hasılat… 333.107.271 $

• Geleceğe Dönüş (1985)

Hasılat… 383.336.762 $

• Mor Yıllar (1985)

Hasılat… 98.467.863 $

• Güneş İmparatorluğu (1987)

Hasılat… 22.238.696 $

• Daima (1989)

Hasılat… 74.134.790 $

• Indiana Jones 3: Son Macera (1989)

Hasılat… 474.171.806 $

TOPLAM… 2.722.192.603 $

Mor Yıllar

1990'LAR (6 FİLM)

• Kanca (1991)

Hasılat… 300.854.823 $

• Jurassic Park (1993)

Hasılat… 1.109.802.321 $

• Schindler’in Listesi (1993)

Hasılat… 322.161.245 $

• Jurassic Park: Kayıp Dünya (1997)

Hasılat... 618.638.999 $

• Amistad (1997)

Hasılat… 44.229.441 $

• Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)

Hasılat… 482.349.603 $

TOPLAM… 2.878.036.432 $

Amistad

2000'LER (12 FİLM)

• Yapay Zeka (2001)

Hasılat… 235.926.552 $

• Jurassic Park 3 (2001)

Hasılat… 368.780.809 $

• Sıkıysa Yakala (2002)

Hasılat… 352.114.312 $

• Azınlık Raporu (2002)

Hasılat… 358.372.926 $

• Terminal (2004)

Hasılat… 219.100.084 $

• Münih (2005)

Hasılat: 130.982.129 $

• Dünyalar Savaşı (2005)

Hasılat… 603.873.119 $

• Atalarımızın Bayrakları (2006)

Hasılat: 65.900.249 $

• Iwo Jima’dan Mektuplar (2006)

Hasılat... 68.673.228 $

• Transformers (2007)

Hasılat… 709.709.780 $

• Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (2008)

Hasılat… 790.653.942 $

• Transformers: Yenilenlerin İntikamı (2009)

Hasılat… 836.303.693 $

TOPLAM… 4.740.390.823 $

Dünyalar Savaşı

2010'LAR (7 FİLM)

• Tenten’in Maceraları (2010)

Hasılat… 373.993.951 $

• Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü (2011)

Hasılat… 1.123794.079 $

• Süper 8 (2011)

Hasılat… 260.095.986 $

• Savaş Atı (2011)

Hasılat… 177.059.441 $

• Lincoln (2012)

Hasılat… 220.977.006 $

• Casuslar Köprüsü (2015)

Hasılat… 165.478.348 $

• Başlat: Ready Player One (2018)

Hasılat… 582.890.172 $

TOPLAM... 2.904.288.983 $

2020'LER (2 FİLM)

• Batı Yakası'nın Hikâyesi (2021)

Hasılat… 76.016.171 $

• Fabelmanlar (2022)

Hasılat… 44.441.155 $

TOPLAM… 120.457.326 $

Batı Yakası'nın Hikâyesi