Stjordals Blink - Nardo maçı rakamları

Stjordals Blink ve Nardo, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Stjordals Blink 20 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Nardo 21 puanda ve 10. sırada. Stjordals Blink son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Nardo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 398 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stjordals Blink kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nardo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Stjordals Blink son haftadaki Nardo müsabasında 2-0 kazandı.

Nardo ise Stjordals Blink maçında 2-0 yenildi.

Stjordals Blink, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Stjordals Blink, kendi sahasında 15 gol attı, 13 gol yedi.

Nardo, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nardo 12 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ