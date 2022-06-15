Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getiriyor" dedi.
Basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Stoltenberg "Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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