Stresi azaltan 10 süper besin!
Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, stresi azaltmaya yardımcı besinleri anlattı. İşte stresi azaltan 10 besin...
Stres gündelik hayatta çok çeşitli koşullar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yoğun iş temposu, özellikle de metropol yaşamı, trafikte geçirilen uzun saatler stres seviyesinin yükselmesine yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, stresi azaltmaya yardımcı besinleri anlattı. İşte stresi azaltan 10 besin...
Kefir: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsakları da iyi çalıştırır.
Kabak çekirdeği: İçeriğinde bulunan magnezyum stres anında artan kortizol hormonunu düşürerek stres durumunu azaltır.
Yulaf ezmesi: Lif miktarının çok yüksek olması sebebiyle serotonini yükselten mutluluk hormonu sağlar.
Yeşil mercimek: Selenyum deposu olması sebebiyle ruh halini düzeltir. Ayrıca bitkisel protein deposudur ve kas hipertorfisinde (bir doku ya da organın aşırı gelişmesi) çok etkilidir.
Yaban mersini: Tam bir dopamin üreticisidir. Bu sebeple stres azalır ve beyin kendini rahatlamış hisseder. Serbest radikallerle savaştığı için hastalıklara karşı duvar olup vücudumuzu korur.
Bitter çikolata: Nörotransmitterlerin düzeyini artırarak serotonini artırır. Ayrıca lifli yapısı, kalorisinin diğer çikolatalara göre düşük olmasından dolayı kilo vermek isteyenler de diyetlerinde kullanabilir.
Yeşil çay: L-Theanine adlı amino asit içerir. Bu da dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; stres ve kaygıyı azaltır. Diüreitik olması da diyet yapanlarda ödem atarak kilo vermeye yardımcı olur.
Yumurta: İçerdiği elzem aminoasit özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. D vitamini, çinko, magnezyum ve selenyum açısından zengin bir kaynaktır. Kas, kemik ve diş sağlığı için her gün tüketilmesi gerekir.
Kefir: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsakları da iyi çalıştırır.
Kırmızı biber: Ascorbic acid deposudur. Böylece kortizol hormonunu azaltarak stres faktörünü azlatır. Ayrıca antioksidant sebebiyle bağışıklığı koruyarak kişilerin hastalanmasını engeller.
Somon: İçeriğinde bulunan n-3 yağ asitleri beyin gelişimini ve hafızayı güçlendirir. Beyin kendini güvende hissettiğinden stres yapmaz ayrıca yararlı yağlardan kolesterol düşürür ve kasları güçlendirir.