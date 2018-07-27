Sturm Graz - Hartberg maçı rakamları

Avusturya Bundesliga maçında Sturm Graz ile Hartberg, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hartberg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 331. İddaa'da Sturm Graz kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Hartberg kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Sturm Graz önceki hafta Hartberg mücadelesinde 5-1 kazandı.

Hartberg ise Sturm Graz karşılaşmasında 5-1 yenildi.

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