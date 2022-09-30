Su altı kazı çalışmalarında bulundu! Roma dönemine ait... 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Kerpe sahilinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Antik Kerpe Limanı'nda geçen sene su altı araştırmaları başlatıldı.

DHA'nın haberine göre antik dönemden Osmanlı dönemine kadar ticari yolların önemli noktalarından biri olarak hizmet veren antik limanın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalarda Roma dönemine ait kazıma tekniğiyle yapılmış kalp desenini andıran bitkisel motifli bir pişmiş toprak kandil bulundu.

Eser, korunması amacıyla Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.