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HaberlerMüzikSu El Roman'dan 'Fake Love' - Magazin haberleri
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Su El Roman'dan 'Fake Love'

Su El Roman, 'Jokeria'nın ardından, İngilizce şarkısı 'Fake Love' için Frankfurt'ta kamera karşısına geçti

Su El Roman'dan 'Fake Love' - Magazin haberleri
Su El Roman'dan 'Fake Love'
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yaz 'Jokeria' şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Su El Roman, müzik kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

2021'in yazında çıkaracağı Türkçe single'ın stüdyo çalışmalarına devam eden El Roman, İngilizce şarkısı 'Fake Love' için Frankfurt'ta kamera karşısına geçti.

Söz ve bestesi kendisine ait olan yeni çalışmasının, klip yönetmenliği ise Ayngraphy Productions tarafınca gerçekleştirildi. Çekimlerinin kamera arkasında da aktif şekilde çalışan El Roman, bir yandan da yazın alacağı sahne çalışmaları için dansçı ekibi ve orkestrasıyla, stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

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