Tüm dünyada görülen korona virüs salgını, hayatın her alanında etkisini göstermeye devam ediyor. Ekonomi piyasalarında yaşanan her hareketlilik Covid-19 salgını sebebiyle daha çok merak edilir oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Mart ayında geçerli olacak enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Enflasyon oranı kaç oldu? 2021 Şubat enflasyon rakamları...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 15,61 olarak beklentileri aştı. Rakamlar üretici fiyatlarında da artış ivmesinin sürdüğünü gösterdi. Şubat'ta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 27,09 arttı

Şubat ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 15,61 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviye görüldü. Veriler yıllık enflasyonun yükseliş ivmesinin beşinci ayda da devam ettiğini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

2021 YILLIK GIDA ENFLASYONU KAÇ OLDU?

Verilere göre aylık bazda artış yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,21 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu da yüzde 18,40 oldu.

Veriler üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. Buna göre Şubat'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 27,09 arttı. Bu artış da Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek artış olarak izlendi.

Üretici fiyatlarındaki aylık artış Şubat'ta yüzde 1,22 oldu.