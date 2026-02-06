Şubat'ta da sahnede 'Palamut Zamanı'

Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olan Palamut Zamanı, sahnelenmeye başladığı günden bu yana kapalı gişe temsillerine devam ediyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, hem dram hem de komedi unsurlarını harmanlayan güçlü bir kadın hikayesini anlatıyor. Palamut Zamanı, 11-21 ve 22 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Toplumun yargısı ve sosyal medyanın linç kültürüyle mücadele etmek zorunda kalan genç bir kadın ile sahil kasabasındaki kendi düzenini kurmuş bir kadının yollarının kesiştiği Palamut Zamanı, farklı kuşaklardan iki kadının karşılaşması üzerinden şöhret, yalnızlık, yüzleşme ve yeniden başlama cesaretini sahneye taşıyor. Oyununun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.