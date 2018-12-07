Türkiye'de doğan, 4 yaşında ailesiyle birlikte Danimarka'ya giden ve gençlik yıllarında "Los Guerreros" adlı çetenin liderliğini yapan Nedim Yaşar'ın (31) hayatı, baba olacağını duyduğunda değişti. Yaşar, uyuşturucu bağlantısı olan çeteden ayrılarak suç örgütlerine karşı mücadele etmeye başladı. Nedim Yaşar yaşadıklarını da "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabında tek tek yazdı.

ZANLILAR HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK

Danimarka polisinin büyük bir merakla okuduğu kitabıyla ilgili ölüm tehditleri alan Nedim Yaşar, 19 Kasım'da hayatını anlattığı kitabın tanıtımının ardından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 17 yaşında gasp suçundan hüküm giyen Nedim Yaşar cinayetiyle ilgili olarak 24 ve 25 yaşlarında iki zanlı Danimarka polisi tarafından yakalandı. İki şüphelinin bugün hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.

"ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK" DİYORDU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ