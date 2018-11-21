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'Ölmek var dönmek yok' diyordu
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"Ölümle tehdit ediliyordu ama 'Ölmek var, dönmek yok' diyordu"

Danimarka'da öldürülen eski suç örgütü lideri Nedim Yaşar Yurttaş'ın Konya'da yaşayan amcası Hasan Yurttaş, yeğeninin daha önceden ölüm tehditleri aldığını söyledi. Yurttaş, "Yeğenimin uyuşturucuya karşı verdiği mücadele diğer suç örgütlerini ciddi anlamda rahatsız etti. Yaptığı programlara katılım çok yoğundu. Diğer suç örgütleri tarafından ölümle tehdit edildiğini sürekli bize anlatıyordu. 'Ölmek var ama dönmek yok amca mücadelem devam edecek' diyordu" ifadelerini kullandı.

21.11.2018 - 16:49 | Güncelleme:

Kopenhag'da radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı suç örgütünün eski lideri Nedim Yaşar Yurttaş (31), suç örgütünden kurtuluşunu anlattığı kitabının tanıtımından çıktıktan sonra silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Nedim Yaşar'ın tehditler alması nedeniyle geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı belirtildi.

"BABA OLACAĞINI DUYUNCA ÖRGÜTTEN AYRILIP SUÇLA MÜCADELEYE BAŞLADI"

Evli ve bir çocuk babası Nedim Yaşar Yurttaş'ın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan amcası Hasan Yurttaş da yeğeninin ölüm tehditleri aldığını söyledi. Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Hasan Yurttaş, "Yeğenim Danimarka'da bazı suçlara karıştı. 6 yıl öncesine kadar bir suç örgütünü lideriydi. Eşinin hamile olduğunu, baba olacağını duyduğunda hayatı tamamen değişti. Suç örgütünden ayrıldı. Kendini suçla mücadeleye adadı. Aileleri çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmaları konusunda uyardı. Bu konuda Danimarka'nın dört bir yanında paneller, sohbetler, TV ve radyo programları düzenledi. Tüm bunlara Danimarka hükümeti de destek verdi" dedi.

‘ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK'

Yeğeninin Danimarka'daki başka suç örgütleri tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini ifade eden Hasan Yurttaş "Yeğenimin uyuşturucuya karşı verdiği mücadele diğer suç örgütlerini ciddi anlamda rahatsız etti. Yaptığı programlara katılım çok yoğundu. Diğer suç örgütleri tarafından ölümle tehdit edildiğini sürekli bize anlatıyordu. Fakat mücadeleyi bırakmayacağını söylüyordu. 'Ölmek var ama dönmek yok amca, mücadelem devam edecek' diyordu. Korkusuz bir gençti" ifadelerini kullandı.

DANİMARKA HÜKÜMETİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Danimarka hükümet yetkililerinin aileyi arayarak başsağlığı dileklerinde bulunduğunu da dile getiren Yurttaş "Onun Danimarka devletinin verdiği destekle yaptığı bu onurlu mücadele herkesin takdirini topluyordu. Yeğenimin cinayete kurban gitmesi bizleri olduğu kadar Danimarka halkını da üzdü. Hükümet yetkilileri aileyi arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Cinayetin kısa sürede aydınlatılacağını söylediler" şeklinde konuştu.

KENDİ HAYATINI KONU ALAN FİLMDE OYNAYACAKTI

Yeğeniyle son olarak bir hafta önce görüştüklerini belirten Yurttaş, "Kendi hayatını konu alan bir filmde oynaması için teklif almıştı. Senaryo eline gelmişti. Eğer saldırıya uğramasaydı nisan ayında filmin çekimlerine başlanacağını söylemişti" dedi.

KİTABINDA SUÇ DÜNYASINDAN KURTULUŞUNU ANLATMIŞTI

Nedim Yaşar'ın "Los Guerreros" adllı örgütten nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler-bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı. 1987 yılında Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde doğan Nedim Yaşar, 4 yaşında ailesiyle birlikte Danimarka'ya yerleşmişti. Yaşar 20'li yaşlarının başında Kopenhag merkezli Los Guerreros (Savaşçılar) çetesinin liderliğini yaptı. Polise göre çete, uyuşturucu ticareti ile bağlantılıydı.

CENAZESİ DANİMARKA'DA DEFNEDİLECEK

Yaşar, 2012 yılında baba olacağını öğrendikten sonra çeteyi bırakarak bir "çıkış programına" katıldı. Daha sonra gençlere danışmanlık yapmaya ve yerel Radio24syv radyosunda kendi programını sunmaya başladı. Nedim Yaşar'ın cenazesi cuma günü Kopenhang'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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