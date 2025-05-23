Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Suç örgütüne operasyon: 64 şüpheli gözaltında! | Son dakika haberleri

        Suç örgütüne operasyon: 64 şüpheli gözaltında!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 milyar 785 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 08:29 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suç örgütüne operasyon: 64 şüpheli gözaltında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İHA'daki habere göre düzenlenen operasyonlar sonucu 64 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 35’i tutuklandı, 29’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        343 VATANDAŞ DOLANDIRILDI

        Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edip vatandaşları dolandırdıkları, Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

        REKLAM

        Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

        1.7 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ

        Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

        Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #suç örgütü operasyonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        Yeni neslin sessiz düşmanı!
        Yeni neslin sessiz düşmanı!
        Vuran 15, vurulan 12 yaşında!
        Vuran 15, vurulan 12 yaşında!
        SGK’ya borçlanmada vergi indirimi
        SGK’ya borçlanmada vergi indirimi
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        ABD Güney Kore'deki askerlerini çekecek mi?
        ABD Güney Kore'deki askerlerini çekecek mi?
        Altın Kubbe: Trump'ın duyurduğu füze savunma sistemi nedir?
        Altın Kubbe: Trump'ın duyurduğu füze savunma sistemi nedir?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü
        Kazdıkları kuyudan çıkamadılar: 2 ölü
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!