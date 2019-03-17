Adana'nın Karataş ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin, Şırnak, Burdur, Mardin, Ağrı, Batman, Hakkâri ve Osmaniye’de çeşitli suçlara karışan O.O.’nun (29) Karataş ilçesi Kumlu Mahallesi'nde sahte kimlik kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığını belirledi.

YAŞLI KADINI DOLANDIRACAKTI

İHA'da yer alan habere göre operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 23’ü dolandırıcılık olmak üzere bilişim suretiyle dolandırıcılık, tehdit, hakaret, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçırılmasına yardım, silahla tehdit, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, 5607 Sayılı Kanun ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçunun da aralarında bulunduğu 42 ayrı suçtan arama kaydı bulunan O.O.’yu yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak üzereyken suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karataş Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.