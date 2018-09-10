8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen Altın Terazi Uzun Mertaj Film Yarışması’nın bu yılki jüri başkanı Derviş Zaim oldu. Zaim, yarışmanın jüri başkanlığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sinemanın adalet alanındaki soru, durum ve problematiklere farklı bakış açısı, derin perspektif ve taze yorum getirme ihtimali başlı başına heyecan verici bir husus. Bu amaca yönelmiş çeşitli filmlerin bir araya getirildiği bir festivalde jüri üyesi kimliği ile onurlandırılmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Uzun metraj yarışma jürisinde Bulgaristan’dan yapımcı Pavlina Jeleva, İsviçre’den yapımcı Ivan Madeo Rusya’dan yapımcı, senarist ve yönetmen Evgenia Tirdatova ve oyuncu Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Jüri Başkanlığını İrlandalı oyuncu Barry Ward’un yapacağı, 3 bin başvurunun yapıldığı Altın Terazi Kısa Film jürisinde ise Melis Birkan, Laura Kavanagh, Bulut Reyhanoğlu ve Çiğdem Mater bulunuyor.

Gösterimlerin Beyoğlu Sineması, Atlas Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleşeceği festival filmleri 2017-2018 yıllarına ait yapımlarından seçildi. Festivalin 'İz Bırakanlar' bölümünde ise dünya ve Türk sinemasının unutulmayan filmlerine yer verilecek. Ayrıca gösterimler sonrasında panellerle direkt seyirciye adalet, toplum, sinema konularında söz hakkı tanınacak. Atlas Sineması’nda film gösterimleri sonrası 'Sinema madde ve alkol kullanımını özendirir mi?' ve 'Sinema Adalet İlişkisi' başlıklı iki panel düzenlenecek.

Festival kapsamında akademik programlar da sürdürülecek. Festivalin bu yılki akademik program konusu 'Madde ve Alkol Bağımlılığı' olarak belirlendi. Film Festivaline katılanlar filmleri izlemek ve film dünyası ile söyleşilere, panellere katılmanın yanı sıra 'Madde ve Alkol Bağımlılığı' konusunda dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimlerin verdiği bilgilere ulaşarak ve tartışmalara katılacak. Akademik program İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olacak.







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