        Haberler Sağlık Suça yönelmesinler diye çocuklar sanatla buluşturuluyor | Sağlık Haberleri

        Suça yönelmesinler diye çocuklar sanatla buluşturuluyor

        Van'da hırsızlık, alkol ve madde kullanımı gibi suçlara yönelen çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak ve tekrar suça karışmalarını önlemek amacıyla sanat temelli terapi çalışmaları yürütülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocukların tekrar suça yönelmesini önlemek ve onları topluma kazandırmak amacıyla sanat atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        "Sanat terapisi" programı kapsamında gerçekleştirilen rölyef, ahşap boyama, resim ve heykel gibi atölye çalışmalarına katılan çocuklar, sanatla yeniden hayata tutunuyor.

        Çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlamak ve iyileşme süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, çocukları zararlı alışkanlıklardan da uzaklaştırıyor.

        REKLAM

        Usta öğreticiler ve kurum psikologları denetimindeki çalışmalara katılan çocuklar, alkol ve zararlı madde konusunda bilinçleniyor, öfke kontrolünü geliştirmeleri ve hırsızlık başta olmak üzere suç davranışlarından uzak durmaları sağlanıyor.

        "ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİLERİ ARTIYOR"

        Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli psikolog Deniz Kandaşoğlu, çocukların yeniden topluma kazandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Sanat temelli etkinliklerin çocukların yaşamına olumlu katkı sağladığını belirten Kandaşoğlu, şunları kaydetti: "Denetimli serbestlik kapsamında sportif ve sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Bunların yanında ailelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla ara ara etkinlikler düzenleyip gezi planlamalarımızla bu süreci yönetiyoruz. Suça sürüklenenler, zor yaşam koşulları, travmalar, aile içi sorunlar, ihmal ya da sosyal çevre etkilerinin risk altında olduğu çocuklardır. Bu çocuklar duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Öfke kontrol problemleri yaşayabilir ve kendilerini toplumdan dışlanmış hissedebilirler, bu noktada sanat terapisi önemli bir destek yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Sanat terapisi, konuşarak kendini ifade etmekte zorlanan çocukların duygularını dışa vurmanın güvenli bir yoludur."

        Sanat terapisi uygulanan çocukların davranışlarının olumlu yönde değiştiğini vurgulayan Kandaşoğlu, "Etkinlikler, çocuklarda gözlemlediğim kadarıyla duygularını ifade etmelerini kolaylaştırıyor ve özgüven gelişimini destekliyor. Ortaya çıkan resim, müzik veya bir ürün çocukta başarma duygusunu oluşturuyor, kendisine olan güvenini arttırıyor. Amacımız, çocukları sanatsal faaliyetlerle hayata hazırlamak, hayatındaki suç faktörü olan şeylerden uzaklaştırmak ve tekrar bir uyum süreci gerçekleştirmek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu

        Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa uçtu. Suya gömülen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.Edinilen bilgilere göre; Boğazkent boğazı mevkiinde ilerleyen araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobi...
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Haftanın Kitapları
