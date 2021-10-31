'Suçlular'a İspanya'dan ödül 0:00 / 0:00

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Dünya prömiyerini şubat ayında Sundance Film Festivali'nde yapan 'Suçlular', Sundance'te Jüri Özel Ödülü ve Vimeo Jürisi En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. 20'den fazla uluslararası festivalde ödüle layık görülen ve 70'ten fazla festivalde gösterilen film, Palm Spring'de Uluslararası En İyi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü), Meksika Guanajuato Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Kurmaca Film' (Oscar Yeterlilik Ödülü) ödüllerini de alarak 94. Akademi Ödülleri'ne aday olabilmek için uzun listeye girdi. Fransa'nın Oscar'ları olan César 2022 ödüllerine de aday gösterilen 'Suçlular'ın festival yolculuğu devam ediyor.

Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal'ın paylaştığı 'Suçlular', birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.