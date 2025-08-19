“Suçu peşinden sürükleyen çocuk denilmeli"

Son dönemde artan çocuk çeteleri ve işlenen cinayetler, Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan yaş küçüklüğü indirimlerini yeniden tartışmaya açtı.

Hukuken çocuklara “sanık” ya da “fail” denmemesi pedagojik gerekçelerle savunulsa da, uygulamadaki indirimlerin caydırıcılığı sorgulanıyor. Hukukçulara göre özellikle kasten öldürme, yaralama, işkence ve cinsel suçlarda yaş küçüklüğünden kaynaklı ceza indirimleri kaldırılmalı, infaz rejimleri ağırlaştırılmalı. Zira 18 yaş altının “suça sürüklenen çocuk” olarak tanımlanması, çetelerin bu boşluğu kullanmasına yol açıyor. Son olarak Ankara’da Hakan Çakır cinayeti ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi, toplumda “artık suça sürüklenen değil, suçu peşinden sürükleyen çocuklardan söz ediyoruz” tepkisini büyüttü.

“YAŞ İNDİRİMİ KALKMALI, SUÇU PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEN ÇOCUK VAR ”

Avukat Taha Yasin Caner, konuyla ilgili Habertürk’e konuştu. Caner, “Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo, artık sadece pedagojik gerekçelerle açıklanamaz. Suçu organize eden, vahşice işleyen ve ardından tehditlerle pervasızca davranan çocuk failler için ‘suça sürüklenen’ tabiri gerçeği yansıtmıyor. Bu kavram daraltılmalı. Burada artık “Suça Sürüklenen Çocuk” değil, “Suçu Peşinden Sürükleyen Çocuk” kavramını kullanmamız gerekir.” açıklamasında bulundu.

“CEZA İNDİRİMLERİ CAYDIRICILIĞI ORTADAN KALDIRIYOR” Caner, "Hayata karşı işlenen suçlarda, vücut dokunulmazlığına yönelik eylemlerde ve cinsel suçlarda yaş indirimi kaldırılmalı. Bu tür suçlarda çocuklara özgü ceza indirimleri ve infaz rejimleri caydırıcılığı ortadan kaldırıyor, yasa dışı örgütlenmeler de bu boşluğu kullanıyor. Eğer gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmazsa, toplum güvenliği daha büyük tehlikeye girecektir. Caydırıcılığı artırmak ve çocuk çetelerinin önünü kesmek için bu değişiklik artık bir zorunluluktur.” dedi. “ÇOCUK SUÇLULUĞU SADECE HUKUKİ DEĞİL” Avukat Çağatay Çakır da Habertürk’e yaptığı açıklamada çocuk suçluluğunun sadece hukuki değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı. Çakır, “Yasal düzenlemelerdeki sıkılaştırmaların yanı sıra, çocukları suça iten ailevi sorunlar, eğitim eksiklikleri ve riskli çevre koşulları gibi temel faktörlere yönelik önleyici ve rehabilite edici politikaların da eş zamanlı olarak güçlendirilmesi, uzun vadeli çözümler için elzemdir. Mevcut hukuki çerçeve, 'suça sürüklenen çocuk' tanımının ötesine geçen, suçun faili ve organizatörü konumundaki çocuklara karşı caydırıcı ve adil bir yanıt oluşturmakta zorlanmaktadır.” diye konuştu.