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Sudan'a tarımsal yatırımlar başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılacak Sudan'daki tarım arazisinde, iklimsel nedenlerle Türkiye'de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini bildirdi

07.09.2018 - 12:02 | Güncelleme: AA

Pakdemirli,  9-11 Eylül'de Sudan'a gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sudan ziyaretine, bu ülkede tarımsal yatırım yapabilecek özel sektör temsilcilerinin de eşlik edeceğini aktaran Pakdemirli, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, başbakan ve bakanlarla üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Pakdemirli, Sudan'da Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılacak 780 bin 500 hektar tarım arazisinin ve ülkedeki tarımsal yatırım potansiyelinin Türk iş adamlarına tanıtılmasının ve ortaklıklar kurulmasının yanı sıra, yatırımlarının başlatılması konusunda görüşmelerde bulunulacağının altını çizerek, söz konusu tarım arazisinde gerçekleştirilecek projeye ilişkin bilgi verdi.

Proje kapsamında Sudan ekolojisinde üretilebilecek ve iklimsel nedenlerle Türkiye'de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini anlatan Pakdemirli, "Başta tekstil sanayisi olmak üzere Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde tedariki garanti altına alınacak ve işlenmiş tarımsal ürünler ve tarımsal üretim girdileri ile ihracat artırılacak." diye konuştu.

Pakdemirli, Sudan'da özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarda tarımsal üretim girdilerinin büyük ölçüde Türkiye’den karşılanacağına dikkati çekerek, böylelikle ihracatın artırılacağını ve söz konusu sektörlerin gelişme göstereceğini vurguladı.

Proje kapsamında üretilecek ürünlerin ağırlıklı olarak üçüncü ülkelere ihraç edileceğini belirten Pakdemirli, "Projeyle her iki ülkede istihdam artışına ve Türkiye'nin tarımsal stratejisine uygun büyük ölçekli tarım şirketlerinin oluşmasına katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İŞ BİRLİĞİ SÜRECİNE İVME KAZANDIRDI

Türkiye ile Sudan arasındaki tarımsal iş birliği süreci 1999 yılında başlarken, 2012 yılına kadar bu kapsamda bakanlık ve ilgili kuruluşlar tarafından sertifikalı hububat tohumluğu temini ve teknik personel eğitimi çerçevesinde pek çok çalışma yürütüldü.

Daha somut iş birliği önerileri doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde, 28 Nisan 2014'te Ankara'da "Türkiye-Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşmanın her iki ülke nezdindeki yasal prosedürleri 19 Kasım 2015 tarihinde tamamlanarak uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralıkta Sudan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretle de iki ülke arasında tarımsal alanda iş birliği süreci ivme kazandı.

Türkiye'deki özel sektör firmalarının, Sudan'da çeşitli bölgelerde toplam 780 bin 500 hektar arazide tarımsal yatırım yapmasının özendirilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı ve bu kapsamda TİGEM ile Sudan Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında bir şirket kuruldu.

 

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