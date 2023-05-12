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Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri sivillerin korunması için anlaşma imzaladı, ateşkeste uzlaşamadı

Sudan'da savaşan iki grup arasında Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerde, sivilleri ve insani yardım teslimatını şiddetten korumak amacıyla bir anlaşma imzalandı, ancak ateşkes konusunda henüz anlaşmaya varılamadı.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri sivillerin korunması için anlaşma imzaladı, ateşkeste uzlaşamadı
BBC TÜRKÇE
sudanGetty Images

Sudan'da savaşan iki grup arasında Suudi Arabistan'da devam eden müzakerelerde, sivilleri ve insani yardım teslimatını şiddetten korumak amacıyla bir anlaşma imzalandı ancak ateşkes konusunda henüz anlaşmaya varılamadı.

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar ve birkaç kez uzatılan ve bozulan ateşkesin ardından Suudi Arabistan'da müzakereler devam ediyor.

Ancak 10 günlük ateşkes önerisi üzerinde anlaşmaya varılamadı. ABD'li arabulucular tarafların hala "birbirinden uzak" olduğunu söylüyor.

Anlaşmanın açıklanmasından saatler sonra başkent Hartum'da yeni hava saldırısı ve topçu ateşi haberleri geliyor.

Anlaşmayla ilgili açıklamada tarafların, savaş bölgelerinden göç eden insanların güvenli geçişine izin verecekleri, yardım görevlilerini koruyacakları ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayacakları belirtildi.

İki taraf, yardımları hedef alan yağma ve saldırıların ardından, ihtiyaç duyulan insani yardımın girmesine izin vermeyi taahhüt etti. Taraflar hala ateşkes önerisi ve bunu denetleyecek bir mekanizma üzerinde müzakere ediyor.

Cidde'de yapılan görüşmelerde Suudilerin yanı sıra ABD'li yetkililer de arabuluculuk yapıyor.

Amerikalı bir diplomat görüşmeleri "zorlu" olarak nitelendirdi ve iki tarafın hala "birbirinden oldukça uzak" olduğunu söyledi.

Çatışmalar Nisan ayı ortasında RSF'nin planlanan sivil yönetime geçiş sürecinde Sudan ordusuna entegre edilmeyi reddetmesiyle patlak vermişti.

BM toplantısıGetty Images

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Perşembe günü Cenevre'deki toplantısında Sudan'daki insan hakları ihlallerinin gözlenmesiyle ilgili çabalarını artırma kararı aldı.

Sudan, çatışmanın ülkenin iç sorunu olduğu gerekçesiyle karşı oy kullanan 15 ülke arasında yer aldı.

BM, Sudan'a insani yardımın ulaştırılması için acil ateşkes çağrısını yeniledi.

Çatışmalarda, 330 binden fazla kişinin göç ettiği, yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin de yaralandığı belirtildi.

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