Sudan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sudan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Her ülkeye ait özel tanımlayıcılar, uluslararası iletişim ve işlemlerde büyük kolaylık sağlar. Bu noktada Sudan’a ait ve özel tanımlanmış kodları merak etmiş olabilirsiniz. O hâlde yazının devamını okuyarak bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İşte Sudan’a dair bazı bilgiler…

SUDAN TELEFON KODU

Sudan telefon kodu +249’dur. Bu kod, ülkenin dış dünya ile iletişim kurarken kimliğini yansıttığı dijital bir imzadır. Örneğin, Türkiye’den Sudan’da birini aramak isteyen bir kişi, numaranın başına mutlaka +249 kodunu eklemelidir. Bu tür kodların tek işlevi bağlanmak değildir. Telefon kodları, aynı zamanda o ülkenin küresel iletişim altyapısı konusunda da fikir verir. Bunun yanı sıra Sudan’da mobil iletişim oldukça yaygındır. Fakat ülke genelinde iletişim altyapısı bölgesel olarak farklılaşmıştır.

SUDAN PARA BİRİMİ

Sudan para birimi birçok kaynakta Sudan Lirası (SDG) olarak geçer. 2007 yılında Sudan Dinarı'nın yerine bu para birimi geçmiştir. Ayrıca bu para, ülkenin ekonomik dönüşüm sürecinde önemli bir adım olmuştur. Para birimi olan Sudan Lirası, bilhassa son dönemde yaşanan ekonomik krizler, enflasyon dalgalanmaları ile birlikte değer kaybına uğramıştır. Banknotlar ise genel olarak 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 500 SDG olarak öne çıkar. Ülkedeki madeni paralar ise oldukça sınırlı şekilde kullanılır.