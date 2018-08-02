Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentindeki Western Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada sudoku, çapraz bulmaca gibi zeka geliştirici oyunların aslında insanlarda zeka gelişimine ya da genel IQ seviyesine etkisi olmadığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; üniversitenin Beyin ve Zeka Enstitüsünde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı.

EGZERSİZ, SOSYALLEŞME, SAĞLIKLI BESLENME VE İYİ UYKU DAHA ÖNEMLİ

Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlandı.

UZMANLAR UYARIYOR! ALZHEİMER'DAN KORUNMAK İÇİN BULMACA ÇÖZMEK YERİNE BUNU YAPIN...

MEĞER TAM BİR MUCİZEYMİŞ... BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: TÜRK KAHVESİNDEN SAKIN VAZGEÇMEYİN

BEYNİN BERRAK ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAK TÜYOLAR!