Şükrü Özyıldız'dan kas şov
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Şükrü Özyıldız, Yalıkavak'taki bir iskelede kaslarını sergiledi
Giriş: 10.06.2025 - 08:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:09
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükrü Özyıldız, havaların ısınmasının ardında tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen Şükrü Özyıldız, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Daha sonra iskeleye çıkan oyuncu, sergilediği hareketlerle kaslarını sergiledi.
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