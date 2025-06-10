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        Haberler Objektife Takılanlar Şükrü Özyıldız'dan kas şov - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız'dan kas şov

        Tatil sezonunu Bodrum'da açan Şükrü Özyıldız, Yalıkavak'taki bir iskelede kaslarını sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 08:09 Güncelleme: 10.06.2025 - 08:09
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükrü Özyıldız, havaların ısınmasının ardında tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

        Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen Şükrü Özyıldız, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Daha sonra iskeleye çıkan oyuncu, sergilediği hareketlerle kaslarını sergiledi.

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        #Şükrü Özyıldız
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